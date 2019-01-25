جماعة وجدة و جمعية أرباب المقاهي يتفقان على عقد اجتماعات مع مختلف المصالح‎

هبة بريس :وجدة

عقدت جمعية أرباب المقاهي بوجدة لقاءا مع عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة اليوم الجمعة 25 يناير الجاري بمقر الجماعة لمناقشة الاكراهات التي يعانيها قطاع المقاهي وخصوصا بعد توصلهم بإشعارات بمراجعة رسم الستائر والاطناب واللوائح الاشهارية التي اعتبرها ارباب المقاهي مجحفة وخيالية بشكل مضاعف .

وعرفت حضور رؤساء مصالح الجبايات والشؤون الإقتصادية والشرطة والإدارية وتمثيلية المقاهي وبعد إبلاغ رئيس جماعة وجدة بالمشاكل والاكراهات والثقل الجبائي في ظل ركود تجاري تمر منها مدينة وجدة وكذا المعايير التي اعتمدت للتحصيل الجبائي للملزمين التي شكلت تدمرا وتعسفا في حق ارباب المقاهي، حيث طالب من خلاله أحمد المساعد رئيس الجمعية بضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات بمقاربة تشاركية مع ضرورة مراجعة القرار الجبائي برمته وفق منطق لا ضرر ولا ضرار.

وبعد مناقشات مستفيضة تم التوافق على عقد اجتماعين مع مصلحتي الجبايات المحلية والشؤون الإقتصادية الأسبوع المقبل لدراسة الملف المطلي قصد الخروج بحلول عملية ومنصفة من أجل تحيين القرار الجبائي وعرضه كنقطة في جدول أعمال أحد دورات مجلس جماعة وجدة.

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