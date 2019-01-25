“غضبة عاملية” تعصف بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة‎

هبة بريس – الرباط

علمت الجريدة من مصدر جيد الاطلاع أن أنس الدكالي، وزير الصحة العمومية، أعفى الدكتور خالد أمال، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة من مهامه، بموجب قرار وزاري توصل به، صباح اليوم الجمعة. المندوب خالد أمال الذي كان تعيينه بهذه الصفة بإقليم الجديدة، شهرشتنبر2017.

وحسب المصدر ذاته، فإن قرار الإعفاء جاء نتيجة “غضبة عاملية”، جراء سوء التدبير وتفاقم المشاكل التي بات يتخبط في مستنقعها قطاع الصحة بإقليم الجديدة، الذي يشرف عليه، منذ 16 شهرا، المندوب الإقليمي خالد أمال.

وبالمناسبة، فإن المسؤول الترابي الأول، محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، الذي كان تعيينه بهذه الصفة، متم شهر يونيو 2017، قد اطلع عن كثب على الوضع المزري لقطاع الصحة العمومية بالإقليم، من خلال الزيارات الميدانية المباغتة التي قادته، بعيدا عن البرتوكولات الرسمية، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وإلى قسم الأمراض العقلية الذي تحتضنه البناية القديمة للمستفى، ومركز تحاقن الدم و”الدياليز”، وكذا، إلى المراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم. وضع مقلق جعل المسول الترابي محمد الكروج ينبه المندوب الإقليمي إلى خطورته.

فرغم الملاحظات التي أبداها عامل الإقليم، فإن مركز تحاقن الدم و”الدياليز”، لم يتم نقله إلى البناية التي شيدتها وزارة الصحة بمواصفات ومعايير دولية، اللصيقة بالمستشفى الإقليمي الذي فتح أبوابه، سنة 2013. والشيء نفسه بالنسبة لقسم الأمراض العقلية، الذي مازال يراوح مكانه في بناية المستشفى القديمة، دون أن تعمد المندوبية الإقليمية إلى نقله إلى بناية المستشفى الإقليمي.

أما مستوصف دوار “الغزوة” المتاخم لمدينة الجديدة، والتابع لمدارها الحضري، فلم يتم بعد تشغيله، ومازالت أبوابه مصفدة، رغم جاهزيته منذ وقت طويل.

ولا تحظى الإنجازات الصحية بالإقليم، بالتتبع والتأهيل، كما الشأن للمستوصفات الصحية، رغم برمجة 13 منها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

هذا، ويسجل غياب تام للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، لا على مستوى مواكبة الوضع الصحي بإقليم الجديدة، وإيجال الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع؛ ولا على مستوى حضور الاجتماعات التي يعقدها عامل الإقليم مع المتدخلين والفاعلين بالإقليم، والتي غالبا ما كان فيها مقعد المندوب الإقليمي للصحة شاغرا.

وبالمناسبة، فقد عقد المجلس الإقليمي مؤخرا دورته، التي غاب عن أشغالها المندوب الإقليمي، وحضرها بالنيابة عنه مدير المستشفى المحلي بأزمور، لكن الأخير لم يكن يتوفر على أية معطيات. ما جعل حضوره شكليا فقط.. ومضيعة لزمن الإصلاح في عهد عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، الذي أصبح يرفع من مستويات تحدياته وإيقاعاتها، والذي دخل في سباق محموم مع عقارب الساعة، من أجل ترجمة المشاريع التنموية على أرض الواقع، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستراتيجية الحكومة.

فبعد “الغضبة العاملية” التي عصفت بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة، ستكون ثمة، من أجل التخليق، “غضبات” أخرى، داخل المرافق العمومية والجماعات الترابية. فللإصلاح رجالاته، الذين يتشبث بهم عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، كالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، الذي قرر الاحتفاظ به، بعد أن التحق رسميا بالدارالبيضاء، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري

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