تارودانت: الاتحاد المغربي للشغل بأولاد تايمة يحتج ضد السياسات الحكومية‎

تنزيلا لقرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الداعي إلى جعل شهر يناير شهر احتجاج، نظم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بأولاد تايمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية، عشية أمس الخميس 24 يناير 2019، أمام مقرها المتواجد بشارع محمد الخامس، تنديدا بالسياسات الحكومية وانحباس الحوار الاجتماعي والتراجعات الخطيرة التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بالمغرب.

هذه الوقفة النضالية التي عرفت مشاركة العشرات من العاملات والعمال الزراعيين، تشكل حسب المحتجين شكلا احتجاجيا إنذاريا ضد تجاهل الحكومة لمطالب الشعب المغربي عموما والطبقة العاملة خصوصا العادلة والمشروعة، وتنديدا برعاية الحكومة لمصالح الباطرونا على حساب الطبقة الكادحة، والتي تظهر تجلياتها في تجميد الأجور والزيادة في الأسعار والرفع من الضرائب وتحويل الحوار الاجتماعية إلى مسرحية مبتذلة على الطبقة العاملة.

وطالب المحتجون حكومة العثماني بفتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية لانقاد ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه، معتبرين الحكومتين الأخيرتين الأسوأ أداء، باتخاذهما لقرارات لا شعبية أجهزت على كل مكتسبات الطبقة الشغيلة، مؤكدين في ذات السياق ضرورة الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل الراهنة، وحماية الطبقة العاملة ضد الهجوم الشرس الذي تنهجه كل من السلطة و الباطرونا على الحق في الانتماء النقابي و حق الإضراب.

كما طالب المحتجون بضرورة إحداث دائرة للشؤون الاجتماعية بأولاد تايمة (إقليم تارودانت)، وضرورة حماية مناديب الأجراء و الممثلين النقابيين بالضيعات والشركات الفلاحية ومحطات التلفيف، وإرجاع كافة المطرودين، وحماية صحة وسلامة العمال والعاملات من آثار المواد الكيماوية والآليات الحادة بوحدات الإنتاج، إضافة إلى التشديد على مطلب تحسين ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين وحمايتهم من حوادث السير.

هذا وعبر المحتجون صراحة عن إصرارهم الثابت للدفاع عن حقوقهم المهنية وصون مكتسباتهم المشروعة، وأن معارك الاتحاد المغربي للشغل ستطول في حال استمرار الحكومة في انتهاجها لسياسة الأذن الصماء، وان الأشكال النضالية المستقبلية ستأخذ منحا تصاعديا إذا لم تتمتع الطبقة العاملة بحقها بالكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية .



https://www.youtube.com/watch? v=3neFJU0GR0U&feature=youtu.be

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