بنعطية يوافق على الانتقال للدوري القطري !

هبة سبور

كشفت “سكاي سبورت إيطاليا”، أن صخرة دفاع المنتخب الوطني ولاعب يوفنتوس الايطالي المهدي بنعطية، قبل العرض الذي تقدم به فريق الدحيل القطري، من أجل الانتقال للعب في دوري نجوم قطر، بداية من يناير الجاري.

وحسب مصادر صحفية ايطالية فإن بنعطية، ووكيل أعماله اتفقوا مع إدارة الفريق القطري، على جميع التفاصيل الخاصة بانتقال الدولي المغربي للعب ضمن صفوف نادي الدحيل، في انتظار موافقة إدارة نادي جيفنتوس، على العرض الذي تقدم به النادي القطري، من أجل انتقال بنعطية، رسميا للعب في دوري نجوم قطر.

وتضمن عرض النادي القطري، أداء مبلغ 8 ملايين أورو، فور التوقيع على العقد، فضلا عن حوافز بقيمة 2 مليون أورو، في حال نجح الدوي المغربي في فرض ذاته ضمن صفوف النادي القطري.

وفي حال نجح نادي الدحيل القطري، في إنهاء صفقة ضم المهدي بنعطية، إلى صفوفه، سيكون لاعب جيفنتوس الإيطالي، ثاني لاعب مغربي في الفريق، حيث سيجاور زميله السابق في صفوف منتخب أسود الأطلس، يوسف العربي، الذي يعتبر من بين أبرز لاعبي نادي الدحيل.

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