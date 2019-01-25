محطة نهاية السير للطرامواي بسيدي البرنوصي بدون ممر لذوي الاحتياجات الخاصة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت صور خاصة تم تداولها بشكل كبير، عن انعدام ممر خاص للمعاقين بمحطة الطرامواي نهاية السير بحي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 23 يناير .

وأظهرت الصور الملتقطة لمعاقين على كراسيهم المتحركة وهم في حالة حرجة بعدما عجزوا على إيجاد ممر خاص بهم للخروج من مسار الطرامواي نحو الشارع العام، وهو الأمر الذي تطلب من مواطنين التطوع ونقلهم بالأيدي خارج الممر.

هذا وكان الملك محمد السادس، قدأعطى محمد السادس، عشية يوم الأربعاء (23 يناير)، انطلاقة تشغيل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء، والذي يمتد على مسافة 15 كيلومتر، ويهم أحياء سيدي البرنوصي، وعين السبع، والحي المحمدي، ودرب السلطان، والفداء، وأنوال.

كما سيبلغ الخط ذاته المقطع الرابط بين درب غلف وبوسيجور والقطب المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي)، والحي الحسني، وعين الذياب، البالغ طوله 8 كيلومترات، والذي دخل حيز الاشتغال في 12 دجنبر 2012 بمناسبة إطلاق الخط الأول.

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