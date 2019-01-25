رسالة لوزارة التوفيق.. مسجد تحول لمرتع للمنحرفين وممارسي الدعارة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل الحالة الكارثية و الوضعية المأسوف على حالها و التي بات يعيش على إيقاعها أحد المساجد بمدينة برشيد ، وجه عدد من المواطنين رسالة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية يطالبونها من خلالها بالتحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تحول بيت من بيوت الله لفندق مفتوح للسكارى و المنحرفين و بائعات الهوى.

و في هذا الصدد ، توصلت هبة بريس بنسخة من رسالة وجهها عدد من قاطني تجزئة جبران بمدينة برشيد يتسنكرون من خلالها وضعية المسجد المرزية و التي تستوجب تحركا عاجلا من الجهات المسؤولة و خاصة القيمين على الشأن الديني ببلادنا.

و جاء في الرسالة التي وجهت نسخة منها لوزارة التوفيق أنه و بناءا على المسؤوليات الموكولة إلى الوزارة لتدبير الشأن الديني ببلادنا فإن الساكنة تلفت انتباه المعنيين بالأمر إلى الوضع الذي أصبح عليه مسجد تجزئة جبران ببرشيد.

و جاء في الرسالة أيضا أن بعض سكان المنطقة توجهوا إلى مندوبية الأوقاف بالمدينة قبل أن يتفاجؤوا بإبلاغهم أن لا مسؤولية لهم في الوضع الذي يعرفه المسجد المذكور، علما أن الساكنة سبق و وجهت شكاية إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقد تمت إحالتها من طرفهم إلى الوكالة الحضرية لبرشيد ليكون ردهم بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى الشكايات العديدة لعامل المدينة والتي لم تجد الساكنة ردا عليها.

و أضاف ذات المصدر أن المسجد أصبح اليوم مرتعا للمنحرفين وممارسي الدعارة ، كما أن الكلاب الضالة تتجول فيه أحيانا، بالإضافة إلى الرسومات والكتابات المخلة داخل المسجد وخارجه في غياب أي حراسة لبيت من بيوت الله بمدينة برشيد.

و تناشد ساكنة منطقة جبران بمدينة برشيد الوزارة الوصية و السلطات للتحرك قصد وضع حد للغموض الذي تعرفه أعمال بناء المسجد وتحديد المسؤوليات في ذلك خاصة وأن في إتمام بنائه الاستجابة لحاجة الساكنة في إقامة شعائرهم الدينية وليكون مركزا للتعليم والتعلم وتنمية الوعي الديني للناشئة.

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