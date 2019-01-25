الملك يبرق رئيس الإمارات : “نعتز بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من أواصر الأخوة والمودة الصادقة”

نُشر بتاريخ :  2019-01-25 - 10:33
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد سموه.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والعافية والهناء.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لسانحة لأعرب لسموكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من أواصر الأخوة الراسخة والمودة الصادقة، وما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة، نحرص سويا على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين”.

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