الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يعود للواجهة و سويسرا تتصدر المشهد

هبة بريس – الدار البيضاء

عادت العاصمة الإسماعيلية لتسلط عليها الأضواء من جديد بعد أن تم الإعلان عن تاريخ و تفاصيل انعقاد الدورة الرابعة عشر من الملتقى الدولي للفلاحة و الذي ستحتضنه مدينة مكناس بين 16 و 21 أبريل القادم بعدما تم اختيار سويسيرا كضيفة شرف لهذا العام.

و في هذا الصدد ، عقدت المندوبية العامة للملتقى الدولي للفلاحة ندوة صحفية زوال أمس الخميس بالدار البيضاء بحضور جواد الشامي المندوب العام للمعرض و كذا سفير دولة سويسرا المعتمد بالرباط و ثلة من الشخصيات المهنية الوازنة و ذلك لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بدورة هذا العام.

و اكد جواد الشامي مندوب الملتقى في تصريحه لهبة بريس أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2019 سسيعرف مشاركة 1500 عارض من 72 دولة، واستقبال أكثر من مليون زائر و ذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 21 أبريل 2019، كما أنه على مدى 6 أيام ستنظم 35 ندوة، و سيعقد أزيد من 300 لقاء عالي المستوى.

و اضاف الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب هذه السنة سينظم على مساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع، ضمنها 100 ألف متر مربع مغطاة، وينتظم في 10 أقطاب، ويوفر فضاءات لركن السيارات بمساحة تناهز 200 ألف متر مربع، كما يقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2019 برنامجا غنيا و موازيا.

و أكد ذات المسؤول انه قد اختير كموضوع محوري لنسخة هذا العام عنوان “الفلاحة، كرافعة لخلق مناصب الشغل ومستقبل العالم القروي”، و ذلك للكشف عن دور القطاع الفلاحي كدعامة للنمو وقاطرة للتشغيلم ، و هو موضوع مستلهم من قلب الأحداث الراهنة والاهتمامات الكبرى للبلاد، وسياق الخطاب السامي للملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم 12 أكتوبر 2018.

كما يندرج اختيار هذا الموضوع أيضا في إطار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تحديات العالم القروي وآفاق تنميته، ويعبر هذا الخيط الرابط بشكل واضح عن انتظارات العالم القروي، بتشكيلته المركبة والمتطورة، والتي لا يمكن فصلها عن الفلاحة.

من جهته، أوضح السفير السويسري الذي ستكون بلاده ضيفة شرف نسخة هذا العام على أن المشاركة في هذا الملتقى الدولي تنطوي أهمية كبرى لبلاده، موجها الشكر إلى الملك محمد السادس ووزارة الفلاحة على دعوتهم لبلاده.

وأكد المسؤول الدبلوماسي السويسري أن هذا الملتقى ومشاركة بلاده فيه سيكون فرصة سانحة من أجل تطوير العلاقات في المجال الفلاحي بين سويسرا والمملكة المغربية، وتثمين العلاقات والتعاون الثنائي القائم بين البلدين.

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