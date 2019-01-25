إسبانيا .. مصرع 4 أشخاص جراء سوء الأحوال الجوية بجهة أستورياس

هبة بريس - وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار التي تعرفها منطقة استورياس ( شمال غرب اسبانيا ) حسب ما أعلنته مصالح الطوارئ والإنقاذ بهذه الجهة التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي .

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصلحة الطوارئ والإنقاذ إن ثلاثة من الضحايا لقوا مصرعهم إثر حوادث سير بينما تم العثور على جثة شخص رابع بأحد الأنهار التي تخترق المنطقة .

وأضافت نفس المصادر أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء سوء الأحوال الجوية من بينهم ثلاثة من التلاميذ بجهة نافارا بعد أن انقلبت حافلة النقل المدرسي التي كانت تقلهم .

وعبر بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ” انشغاله وقلقه ” بسبب الأمطار الغزيرة والمتواصلة التي تعرفها منذ أمس الأربعاء العديد من المناطق والجهات خاصة شمال البلاد وجدد التأكيد على تضامنه مع أسر وعائلات الضحايا .

وأجبرت سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي تعرفها عدة جهات خاصة شمال إسبانيا السلطات المحلية على تعليق الدراسة في المدارس بالعديد من المناطق بينما توقفت حركة السير على بعض خطوط السكك الحديدية نتيجة سوء الأحوال الجوية .

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