العثماني يؤكد: “التجار الصغار غير معنيين بنظام الفوترة”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرة أخرى، على أن نظام الفوترة الالكترونية، لن يطبق على التجار الصغار.

العثماني، أفاد خلال استضافته بقناة الامازيغية مساء أمس الخميس، أن التجار الصغار غير معنيين بنظام الفوترة الالكترونية على اعتبار أنهم يخضعوا لنظام التصريح الضريبي الجزافي.

وشدد رئيس الحكومة، على أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أنه تم إيقاف إجراءات نظام الفوترة الالكترونية إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية والتجار والجمعيات المهنية من أجل إيجاد الحل.

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