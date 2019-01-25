واشنطن تسحب دبلوماسييها من فنزويلا

هبة بريس - وكالات

أصدرت الولايات المتّحدة، أمرًا يقضي بأن يُغادر موظّفوها “غير الأساسيّين” البعثات الدبلوماسيّة التابعة لها في فنزويلا.

وفي “تنبيه أمني” منشور على موقع تابع لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا من المواطنين الأمريكيّين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن “يُفكّروا جدّيًا” بمغادرة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنّ “حكومة الولايات المتّحدة قادرة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيّين في فنزويلا بشكلٍ محدود فقط”.

ولم تُحدّد وزارة الخارجيّة الأمريكيّة عدد الدبلوماسيّين الذين سيبقون في فنزويلا.

وقال متحدّث باسم الوزارة “إنّنا نتّخذ هذه الخطوة بناءً على تقييمنا الحالي للوضع الأمني في فنزويلا”، مشيرًا إلى أنّ واشنطن لا تنوي “إغلاق” سفارتها في كاراكاس.

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