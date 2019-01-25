أردوغان: عدة دول تنتظر فرصة لركلنا!

هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن دولا عديدة تنتظر “انهيار وسقوط تركيا حتى تتمكن من ركلها والانقضاض عليها”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في الأكاديمية البرية بالعاصمة أنقرة: “نحن نكافح منذ 16 عاما من أجل النهضة وامتلاك القوة في مختلف المجالات، والوقوف على أقدامنا دون الحاجة لغيرنا. ونعرف الأهمية البالغة لما نقوم به”.

وشدد الرئيس التركي في هذا السياق على أن “الاعتداءات والأحداث التي شهِدها بلدنا خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة كانت جزءا من مشروع يسعى للنيل من تركيا”.

هذا الموقف أعرب عنه أردوغان أمس خلال نشاط شارك فيه مسؤولون سياسيون وعسكريون بارزون.

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