قائد يوقف عمل معصرة رفض صاحبها الخضوع لطلبه الخارج عن قانون الاشتغال ( فيديو )

ضاهر محمد: مراكش

توصلت هبة بريس بشكاية موجهة لوزير الداخلية، تقدم بها مواطن مغربي بجماعة العامرية قيادة بني عامر التابعة لعمالة قلعة السراغنة، ضد قائد قيادة بني عامر.

وكشفت الشكاية ان قائد المنطقة قدم للمعصرة واحضر معه كمية من الزيتون لعصرها، فطلب منه المشتكي انتظار دوره حتى ينتهي من طلبات الزبناء السابقين، إلا ان القائد اصر على المرور اولا مهددا المشتكي بالانتقام، حيث امر افراد القوات المساعدة العاملين تحت امرته باعتراض جرار المشتكي الذي يستعمله في نقل مياه غسل الزيتون من المعصرة الى حفرة يملكها بنفس المنطقة.

واضافت الشكاية، ان قائد المنطقة شرع في تحريض الساكنة المجاورة للقطعة الارضية، امرا اياهم بالوقوف ضد المشتكي ومنعه من استعمال الحفرة، لكنهم لم يستجيبوا لذلك واكدوا انهم ليسوا متضررين.

وحسب نفس الشكاية، ان القائد بعد عدم توصله لمبتغاه، شرع في تهديد المشتكي باستمرار عن طريق الزج به في السجن وتوقيف اشتغال المعصرة دون اي قرار صادر عن عمالة قلعة السراغنة.

وطالب المشتكي خلال نفس الشكاية الموجهة لوزير الداخلية، بضرورة التدخل العاجل لانصافه من شطط وتهديدات ومضايقات قائد قيادة بني عامر، نظرا للخسائر الجسيمة التي تكبدها المشتكي بعد توقف نشاط المعصرة، وكذلك تراكم الديون نتيجة القرود التي ملزم بادائها نهاية كل شهر.