تـحقيقات تكشف طبيعة الـحذاء الـذي اثار الرعب بمطار ” أورلي”

نُشر بتاريخ :  2019-01-24 - 22:48
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هبة بريس ـ الرباط

أخلت السلطات الفرنسية،  سراح السيدة التي أثار حذاؤها الرعب داخل مطار “أورلي” في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما اتضح أن لا شيء يدعو إلى القلق، وأن الأمر يتعلق بأحذية على الموضة فقط.

واكدت مصادر جيدة الاطلاع  أن الرحلة الرابطة بين باريس ومطار محمد الخامس في الدار البيضاء لم يتم تعليقها، وإنما شهدت تأخرا فقط، وأنه بعد فحص الأمتعة وإزالة “الشك”، تم رفع الحظر، وعادت الأمور إلى أوضاعها.

وقالت ذات المصادر ان عمليات التحقق من الأمتعة التي كان من المقرر أن تكون على متن الطائرة AT765 المتجهة إلى الدار البيضاء  انتهت بالوصول الى ان الأمتعة كانت تحتوي على أحذية متصلة (مزودة بجهاز إلكتروني مشرق) أدت إلى تنبيهها.

واكتشف المختصون في إزالة الألغام أن الجسم المشبوه “لم يكن سوى حذاء متشابك” ومجهز بعناصر مضيئة “. 




	
                                 

								   

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