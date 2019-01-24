المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

هبة بريس ـ و م ع

مثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس بكينشاسا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.

وخلال هذه المراسم التي جرت بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، نقل السيد المالكي للرئيس تشيسيكيدي تهانئ جلالة الملك ومتمنيات جلالته له بالنجاح والتوفيق في مهامه السامية.

وكان رئيس مجلس النواب مرفوقا خلال هذا الحفل بسفير المغرب بكينشاسا السيد رشيد اغاسيم.

وعلى هامش هذه المراسم، أجرى المالكي لقاءات مع كل من الوزير الأول الغابوني جوليان نكوغ بيكالي، ووزيرة التنمية والمقاولات الصغرى والمتوسطة الجنوب إفريقية لينديو زولو ووزير العلاقات الخارجية الأنغولي مانويل أوغوسطو.

وأدى فليكس تشيسيكيدي، رسميا اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بقصر الأمة بكينشاسا رئيسا جديدا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور سلفه جوزيف كابيلا.

وكان جلالة الملك قد بعث ببرقية تهنئة إلى فيليكس تشيسيكيدي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشاد الملك، بهذه المناسبة، بما يجمع بين شعبي البلدين من روابط أخوية متينة، وتضامن فاعل، مؤكدا للرئيس تشيسيكيدي عزم جلالته الراسخ على “العمل سويا معه من أجل توطيد علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة قوية ومثمرة، تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية”.

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