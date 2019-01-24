وزارة أمزازي توقف معاهد “الأستاذ المعجزة” والأخير : أعمل دُون تجاوزات

هبة بريس ـ طارق عبلا

افادت وزارة التربية الوطنية، أنه في إطار عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المختلطة للمؤسسات التعليمية الخصوصية ومراكز تعليم اللغات بمختلف الجهات، قامت السلطات المحلية بإغلاق معهد المهدي منيار الخاص وكذا الفروع التابعة له.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه تقرر إغلاق المعاهد، بعدما سجلت اللجان المذكورة عدم توفره على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف هذه الوزارة لمزاولة أنشطته.

وضمانا لمصلحة التلميذات والتلاميذ وكذا أسرهم، يضيف ذات البلاغ، فإن الوزارة ستكثف من عمليات التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين.

من جهته، نفى المهدي منيار في اتصال مع هبة بريس الاخبار المتداولة، حول قرار توقيف أنشطة معاهده التعليمية. وأضاف “الأستاذ المعجزة” أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي من الجهات المعنية، مشيرا الى أنه يعمل وفق القوانين ودون تجاوزات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0