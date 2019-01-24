تعيينات جديدة في مناصب عليا.. من يكون طارق المالكي الذي عين مديرا لـ”ISCAE”

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم التعيين على مستوى:

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

طارق المالكي نجل حبيب المالكي القيادي الاتحادي ورئيس مجلس النواب، في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط (ISCAE).

وزارة الصحة:

– محسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

– ابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان:

-عبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.

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