تعيينات جديدة في مناصب عليا.. من يكون طارق المالكي الذي عين مديرا لـ”ISCAE”

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هبة بريس ـ الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم التعيين على مستوى:
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
طارق المالكي نجل حبيب المالكي القيادي الاتحادي ورئيس مجلس النواب، في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط (ISCAE).
وزارة الصحة:
– محسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
– ابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان:
-عبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.
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