تعيينات جديدة في مناصب عليا.. من يكون طارق المالكي الذي عين مديرا لـ”ISCAE”

نُشر بتاريخ :  2019-01-24 - 20:20
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم التعيين على مستوى:

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

طارق المالكي نجل حبيب المالكي القيادي الاتحادي ورئيس مجلس النواب، في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط (ISCAE).

وزارة الصحة:

– محسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

– ابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان:

-عبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

شتوكة آيت باها: حرفيون متخوفون من تهريب الجمع العام لجمعيتهم

يتخوف حرفيو جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها من تهريب الجمع العام المرتقب خلال الايا…