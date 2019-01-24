محلل سياسي : أتمنى أن يرسل المغرب إشارة إيجابية لجوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا

هبة بريس ـ الرباط

مع تصاعد الأزمة في فنزويلا، أعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، نفسه “رئيساً للبلاد ليتحول إلى رمز للحراك المناهض لرئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو.

ولم تمر دقائق حتى اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة في تويتر، رئيساً مؤقتاً للبلاد، ووصف حكومة الرئيس الحالي بأنها “غير شرعية”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ردا على اعتراف ترامب بغوايدو رئيسا بالوكالة.

وقال مادورو “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الحكومة الإمبريالية للولايات المتحدة. ليرحلوا من فنزويلا، هنا لدينا كرامة” ومنح ممثلي البعثات الدبلوماسية الأمريكية 72 ساعة لمغادرة البلاد.

المحلل السياسي محمد بودن كتب في تدوينة فيسبوكية ” أتمنى أن يرسل المغرب إشارة إيجابية لخوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا بسند شعبي واسع،وأعتقد انها فرصة دبلوماسية لكسب صديق جديد يتمتع بدعم دولي كبير،رغم شدة الاستقطاب الدولي حول ما يجري،ويمكن للمغرب إذا لم يرغب في الإصطفاف أن يعبر عن رغبته في اجراء انتخابات رئاسية جديدة.

واضاف محمد بودن ” نيكولاس مادورو أساء كثيرا للمغرب وساند جبهة البوليساريو بلا هوادة عبر التصريحات السياسية والدعم الدبلوماسي،وحضور وفد الجمهورية الوهمية مؤخرا في حفل تنصيبه بكراكاس،يمكن استثماره من زاويتين:

الزاوية الأولى تتعلق بتعارض موقف البوليساريو مع الموقف الأمريكي من مادورو

الزاوية الثانية تتعلق باعتماد البوليساريو المستمر على نظام مادورو لدعمها،وفي نفس الوقت الرهان الواهم على مستشار الأمن القومي للرئيس الامريكي جون بولتون لتغيير الموقف الأمريكي من قضية الصحراء.

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