استنفار امني بمطار أورلي ..قنبلة مدسوسة أم حذاء يضيء ؟

اوردت مصادر متطابقة ان مطار “أورلي” في العاصمة باريس، عاش حالة استنفار بعد ضبط امرأة ـ قيل ـ انها كانت تحمل قنبلة داخل حذائها .

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث تسبب في تأخير عملية حركة الملاحة الجوية لأكثر من ثلاث ساعات، مؤكدة أنه تم اعتقال السيدة ونقلها الى مركز الشرطة للتحقيق معها.

واشارت مصادر اخرى ان الامر لا يتعلق بـ ” قنبلة مدسوسة في حداء سيدة ” بل حامت الشكوك حول ذات الحذاء الذي كان يضيء الشيء الذي استنفر رجال الامن قنبلة

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن السيدة كانت على متن رحلة جوية للخطوط الملكية المغربية تربط عاصمة الأنوار بالدار البيضاء .

ويرجح ان يكون الحادث لا علاقة له باي تهديد سيما وان السلطات الفرنسية، قد اخلت سبيل السيدة مما يؤكد ان الامر يتعلق بحذاء يضيء وان ظهور اضواء من الجذاء اثار شكوك رجال الامن بذات المطار

وأوردت مصادر اخرى أن الرحلة الرابطة بين باريس ومطار محمد الخامس في الدار البيضاء لم يتم تعليقها، وإنما شهدت تأخرا فقط، وأنه بعد فحص الأمتعة وإزالة “الشك”، تم رفع الحظر، وعادت الأمور إلى أوضاعها.