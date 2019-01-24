شتوكة آيت باها: حرفيون متخوفون من تهريب الجمع العام لجمعيتهم

احمد وزروتي ـ هبة بريس

يتخوف حرفيو جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها من تهريب الجمع العام المرتقب خلال الايام القريبة المقبلة لجمعية الاخلاص لحرفيي سيدي بيبي.

فبعد فشل الجمع العام المنعقد يوم الجمعة 18يناير 2019بدار الطالب بسيدي بيبي،يسعى رئيس الجمعية المنتهية ولايته، حسب منخرطين بذات الجمعية، الى التحكم في صياغة لائحة أعضاء الجمعية بإقصاء جميع الحرفيين المعارضين لسياسته في التعاطي مع قضايا الحرفيين منذ 2013 اي منذ الولاية السابقة التي كان ايضا خلالها رئيسا للجمعية.

وكان رئيس الجمعية، حسب ذات المصادر، قد غادر القاعة بعد ان تمت مناقشة كل من التقريرين الادبي والمالي ، عندما تاكد له ان الاغلبية غير راضية عن تسيير الجمعية ، واحس بان الجمع العام لن يجدد فيه الثقة لولاية اخرى،وبانه سوف يتم تغيير تشكيلة المكتب المسير للجمعية،وذلك باعطاء اصواتهم لآخرين .

من جهة أخرى، تشهد المحكمة الابتدائية بإنزكان التداول في شكاية رفعها امين المال ضد رئيس الجمعية،يتهمه فيها بالتلاعب بمضامين القانون الاساسي للجمعية،بإقدامه على استبداله بشخص آخر وأكد حرفيون بجماعة سيدي بيبي، تخوفهم من التلاعب بنزاهة الجمع العام المقبل ،بحيث عمد الرئيس المنتهية ولايته الى اصطناع شروط واهية ،سعيا منه الى التحكم في تحديد الاشخاص الموالين له لحضور الجمع العام ،واقصاء باقي الحرفيين ،وذلك لضمان ولاية جديدة لنفسه. ويطالب الحرفيون المنضوون تحت لواء جمعية الاخلاص،من السلطات المحلية ،العمل على التصدي لهذه التصرفات المشينة والمخلة بالعمل الجمعوي ، وتطبيق القانون خلال الجمع العام المقبل ،تفاديا لاي اشكال او تقسيم للصف الحرفي.

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