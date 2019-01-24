الحوار الاجتماعي .. لفتيت يجتمع برئيس “الباطرونا”

لبنى أبروك - هبة بريس

لبنى أبروك – هبة بريس

في سياق اللقاءات التي يعقدها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع المركزيات النقابية ومختلف الشركاء، لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها “الحوار الاجتماعي” ،أفاد مصدر مطلع، لهبة بريس، أن الوزير عقد اليوم الخميس، لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، وعددا من أعضاء الاتحاد للنقاش.

وذكر ذات المصدر، أن اللقاء المذكور، مر في جو مسؤول وايجابي، تميز بإعطاء ممثلي “الباطرونا” لوجهتهم حول الحوار الاجتماعي، وكذا تقديم مطالبهم وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. وأضاف المصدر ذاته، أن لقاء اليوم ستليه لقاءات جديدة مع المركزيات النقابية ومختلف الأطراف المعنية بالنقاش، لتجاوز حالة الجهود التي يعرفها “الحوار” وللوصول لاتفاق يرضي جميع الجهات.

هذا ويشار الى أن وزير الداخلية استقبل طيلة الاسابيع الماضية، ممثلي المركزيات النقابية الكبرى، التي عبرت في وقت سابق عن انسحابها من الحوار الاجتماعي ورفضها الجلوس مرة أخرى الى طاولة النقاش مع الوزير المعني بالقطاع محمد يتيم .

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