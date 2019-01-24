الـعثماني يعلن التزام الحكومة بتوظيف الأشخاص في وضعية اعاقـة

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إنه سيجري الحرص على تنظيم مسابقة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة على الأقل مرة في السنة.

وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيتم العمل على اتساع عملية توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب الشروط المطلوبة والوظائف المتاحة.

وأعلن قبل أيام نتائج توظيف أشخاص في وضعية إعاقة، ببعض الوظائف الحكومية، وأوضحت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن لائحة الناجحين الخمسين تضم في المسابقة 9 نساء، أي ما يمثل نسبة 18 في المئة من مجموع الناجحين.

وأشارت إلى أن المسابقة، تميزت بنجاح 28 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية، بنسبة 56 في المئة، و19 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية، بنسبة 38 في المئة.

وكان معطلون ينتمون لـ”التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، قد نظموا اعتصاماً فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية بالرباط، وقد أفضى ذلك إلى وفاة كفيف بعد سقوطه من الجهة الخلفية للبناية في مستهل أكتوبر الماضي.

واستنفر ذلك الحادث الحكومة، ما عجّل بتنظيم مسابقة توظيف خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الذين طالب فريق منهم بالتوظيف المباشر، وهو ما رفضته الحكومة.