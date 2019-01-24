أكادير : توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية تكيوين التابعة لولاية أمن أكادير مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التنقيط أوضحت أن الشخص الموقوف يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزله من حجز 184 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و38 كيلوغراما من مخدر الكيف و150 كيلوغراما من مسحوق طابا، و 25 كيلوغراما من مادة المعجون، بالإضافة إلى حجز 700 لتر من مسكر ماء الحياة، وكذا ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومبلغ 20 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح ولاية أمن أكادير بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات بجميع أصنافها.

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