موقف مضحك للافروف أثناء مصافحته للميكروفون في الجزائر (فيديو)

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هبة بريس ـ وكالات
صافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الميكروفون خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.
ووقع الحادث الطريف عند قيام أحد مهندسي الصوت بوضع الميكروفون بشكل قريب جدا من الوزير الروسي، ولكن الأخير تقبل الأمر بشكل مرح، وقام بمصافحة الميكروفون.
وبدأ وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، جولة في دول شمال أفريقيا، تقوده بعد محطته الأولى في الجزائر إلى المغرب وتونس.
وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الخميس، عن تقدير بلاده العالي للدور الجزائري في تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي.
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عبدالعزيز
في 18:02
المكروفون من الجيل التسعينات يشبه اليد