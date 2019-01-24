موقف مضحك للافروف أثناء مصافحته للميكروفون في الجزائر (فيديو)

هبة بريس ـ وكالات

ووقع الحادث الطريف عند قيام أحد مهندسي الصوت بوضع الميكروفون بشكل قريب جدا من الوزير الروسي، ولكن الأخير تقبل الأمر بشكل مرح، وقام بمصافحة الميكروفون.

وبدأ وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، جولة في دول شمال أفريقيا، تقوده بعد محطته الأولى في الجزائر إلى المغرب وتونس.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الخميس، عن تقدير بلاده العالي للدور الجزائري في تسوية الأزمات في كل من ليبيا ومالي.