إعمراشن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء

هبة بريس ـ الرباط

كشفت هيئة دفاع مرتضى إعمراشن، الناشط في حراك الريف، والمتابع وفق فصول قانون الإرهاب، أن موكلها استجاب “لنداء الحياة وقرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء مؤقتا”.

وقالت هيئة دفاع مرتضى إعمراشن، في بلاغ لها إن خطوة تعليق المرتضى لإضرابه عن الطعام والماء، جاءت بعدما قامت بفتح نقاش مستفيض معه لدفعه إلى تعليق الإضراب.

وطالبت هيئة الدفاع “الجهات القضائية المعنية وكل الضمائر الحية بالوطن وخارجه إنصاف هذا الرجل والمساهمة في إطلاق سراحه”.

يذكر أن المرتضى حكم بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم، الذي استنكرته منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشدة، معتبرة أنه خطأ قضائي، وأن المرتضى كان مستهدفا بسبب مشاركته في حراك الريف، إذ قالت في بلاغها: “يبدو أن المرتضى استهدف لأنه دعا إلى مظاهرة سلمية، وتعتبر إدانته أحدث مثال على حملة القمع، التي تشنها السلطات المغربية، والتي أعقبتها إجراءات قانونية، وترهيب متظاهري الحراك”.

إعمراشا، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، قبل الحكم الابتدائي عليه، كان قد استفاد من السراح المؤقت، تزامنا مع وفاة والده، إذ تم منحه في البداية رخصة استثنائية للسماح له بمغادرة سجن الزاكي، مؤقتا، لحضور جنازة والده، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في الوقت نفسه، بناء على ملتمس النيابة العامة، متابعته في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، ليعود إلى الاعتقال يوم النطق بالحكم الابتدائي في حقه.

وتجدر الاشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبق أن حقق مع إعمراشا لمدة 11 يوما، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق.

وعلى الرغم من متابعته بتهم تتعلق بالإرهاب، فإن المرتضى إعمراشا عرف بدفاعه عن العلمانية، وانفتاحه على “الملحدين”، و”غير المتدينين”، وأثارت مواقفه الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

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