فعاليات مدنية تنظم نزهة احتجاجية ضد قرار منع ولوج قصبة أكادير أوفلا بالسيارات‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

دعت فعاليات مدنية تهتم بالشأن المحلي لأكادير الى المشاركة في ما أسمته ب”نزهة احتجاجية سلمية حضارية” وذلك يوم السبت 26 يناير الجاري ابتداء من الساعة الرابعة زوالا عند قدم جبل أگادير أوفلا احتجاجا على قرار المجلس الجماعي ومعه سلطات المدينة بمنع المواطنين من الولوج إلى قصبة أكادير أوفلا التاريخية باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية.

وجاءت الدعوة، حسب البلاغ الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، على إثر قرار المجلس الجماعي القاضي بمنع السيارات و الدراجات النارية، من الولوج الى قصبة أكادير أوفلا، حيث برر قراره بحجة أنه إجراء جديد بعد ما عرفته المنطقة من حوادث سير مميتة، ما من شأنه أن يعزز البنيات الطرقية بالمدار الطرقي الخطير المؤدي المعلمة السياحية، و كذا توفير وسيلة تنقل قاطني و زوار المدينة الى المنطقة، بشكل دائم.

من جهته، قرر المجلس الجماعي لأكادير في المقابل تكليف شركة لحافلات النقل الحضري بنقل المواطنين والزوار إلى هذا الموقع التاريخي، وهو ما خلف معه موجة استنكار واستغراب واسعين لدى ساكنة وزوار المدينة.

الجدير بالذكر أن المبادرة المدينة لانقاذ أكادير سبق و أن أصدرت بلاغا بشأن قرار منع ولوج قصبة أكادير أوفلا اعتبرته “ضرب لحرية دستورية لا سيما الفصلين 24 و 31 من الدستور المغربي، ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ( البندان 12 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية

والسياسية على التوالي)، وهو الحق في التجوال والتنقل والترفيه عبر الولوج للمآثر والسياحة”، مشيرة أن “القرار سيتسبب في عدم تمكن ملايين الزوار الذين يتوافدون سنويا على معلمة أكادير- أوفلا من الولوج لهذه القلعة التاريخية”.

وطالبت المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير بـ “التراجع الفوري عن هذا القرار” الذي وصفته بالغريب والفريد من نوعه في مجال تدبير المدن والمخاطر، وابتكار حلول أمنية وتشويرية وبنيوية تتيح الولوج لعموم المواطنين بكافة الوسائل في ظروف تحترم السلامة والأمن والطمأنينة، مع تسريع وتيرة ترميم قصبة أكادير أوفلا وإزالة مختلف الشوائب المحتلة لهذا الفضاء التاريخي العريق، خاصة اللواقط الهوائية.

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