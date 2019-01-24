الوفد القادم من مكتب هورست كولر يصل للعيون قادما من تندوف

هبة بريس من العيون

فاد مصدر شديد الإطلاع لهبة بريس أن الألمانية كالبوند الفي و السويدية جوزيفين هيلن، قد حلتا في هذه الأثناءأ بمطار الحسن الأول بالعيون قادمتين من مخيمات تندوف، بعد زيارة استمرت على مدى اليومين الماضيين .

وحسب ذات المصدر فإن المسؤولتين القادمتين من مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ببرلين لم تجتمعا بأي من مسؤولي جبهة البوليساريو، حيث عكفتا على اعداد تقرير حول الحاجات اللوجيستية بتنسيق مع بعثة المينورسو وذلك بغية وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج تبادل الزيارات العائلية بين الصحراويين على ضفتي النزاع .

ولنا عودة للموضوع بالتفصيل

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