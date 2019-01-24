الوفد القادم من مكتب هورست كولر يصل للعيون قادما من تندوف

نُشر بتاريخ :  2019-01-24 - 16:25
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس من العيون

فاد مصدر شديد الإطلاع لهبة بريس أن الألمانية كالبوند الفي و السويدية جوزيفين هيلن، قد حلتا في هذه الأثناءأ بمطار الحسن الأول بالعيون قادمتين من مخيمات تندوف، بعد زيارة استمرت على مدى اليومين الماضيين .

وحسب ذات المصدر فإن المسؤولتين القادمتين من مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ببرلين لم تجتمعا بأي من مسؤولي جبهة البوليساريو، حيث عكفتا على اعداد تقرير حول الحاجات اللوجيستية بتنسيق مع بعثة المينورسو وذلك بغية وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج تبادل الزيارات العائلية بين الصحراويين على ضفتي النزاع .

ولنا عودة للموضوع بالتفصيل

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الخلفي : موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالكيان الوهمي يعزز صواب مواقف المملكة

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة…