العثماني: زيارة جهة طنجة تطوان الحسيمة كانت “مهمة وناجحة”

هبة بريس - الرباط

وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الزيارة التي قام بها على رأس وفد وزاري هام نهاية الأسبوع الماضي إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ “المهمة والناجحة”.

العثماني، أبرز في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحوار الذي جرى في إطار هذه الزيارة كان صريحا، وتم خلاله التعرف بعمق على إشكالات الجهة، والوقوف عند التفاوتات المجالية الحاصلة داخلها، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وضرورة تقليص الفوارق بين المناطق التي تعاني العزلة بسبب غياب الطرق وقلة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد رئيس الحكومة عزمه على العمل لتدارك هذه التفاوتات، قائلا ” نعمل لتتمتع مختلف مناطق الجهة بثمار النمو الموجودة فيها”، مشيرا إلى أن الجهة واعدة ودورها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام يتزايد مع مرور الوقت وسنة بعد سنة.

وشدد العثماني على أن “هدف هذه الزيارات التواصل والاستماع والتعرف على الإشكاليات التي تواجه المنتخبين، والتدخل لتسريع المشاريع، ولتكون لدينا رؤية أفضل فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة”. يقول ذات المتحدث

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