ماليزيا تنتخب “ملكها السادس” وفق قاعدة “الأسر التسع”

هبة بريس - وكالات

اختار أعضاء الأسر الملكية الماليزية، الخميس، السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه ملكا جديدا للبلاد، بعد تنازل سلفه المفاجئ عن العرش.

وقال حامل الأختام الملكية، في بيان، إن السلطان عبد الله، الذي يبلغ من العمر 59 عاما وهو سلطان ولاية بهانج، سيتولى العرش رسميا يوم 31 يناير، لولاية تستمر خمس سنوات.

وماليزيا ملكية دستورية ومنصب الملك شرفي بشكل كبير. وموافقته لازمة لتعيين رئيس الوزراء وكثير من المسؤولين الكبار.

وتتناوب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا، ويكون اختيار الملك بتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من الأسر التسع، التي يرأس أكثرها سلاطين.

وهذا هو دور رئيس أسرة بهانج الملكية لتولي العرش، بدلا من السلطان محمد الخامس حاكم ولاية كيلانتان.

وتنحى السلطان محمد الخامس هذا الشهر، بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد، ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته.

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