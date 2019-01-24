جماهير الرجاء غاضبة من إدارة الفريق

هبة سبور

رغم ارتفاع أصوات الاحتجاج الصادرة عن الجمهور الأخضر قررت ادارة الرجاء البيضاوي رفع أثمنة التذاكر وذلك بمناسبة استقبال النسور الخضر لضيفه التونسي، نادي نجم الساحل، بملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية البطلة .

وطرحت إدارة الرجاء، صباح اليوم الخميس، تذاكر المباراة في عدد من نقط البيع، وحددت أثمنتها في 50 درهما للمدرجات العادية، و100 درهم للمنصة المغطاة 2، و200 درهم للمنصة المغطاة 1، و300 درهم للمنصة الشرفية.

وتعالت أصوات جماهير الرجاء منددة بهذا القرار غير مفهوم، والذي لن يخدم أبدا مصلحة النادي المحتاج كثيرا لجماهيره العريضة في الوقت الحالي، موجهة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل مباشرة إلى جواد الزيات، رئيس الفريق، أملا في أن يراجع هذا القرار، الذي وصفته بـ “الجائر”، وقالت “لا يعقل بتاتا استغلال قيمة المباراة من أجل تحديد ثمن عال للتذاكر” , مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعي الأزمة المادية التي يمر منها الفريق , الا ان الحل لا يجب أن يكون دائما على حساب الجماهير التي تنتظر بشغف مباريات النسور للدخول والتشجيع بجميع الوسائل الممكنة .

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