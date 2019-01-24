بعوي يتباحث أفق التعاون مع مستثمرين من ماليزيا بمجالي الإقتصاد الإجتماعي التضامني والصناعة التكنولوجية

هبة بريس – وجدة

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، بمقر الجهة بوجدة، وفدا من المستثمرين الماليزيين الراغبين في إقامة مشاريع اقتصادية بالجهة، في مجالي الاقتصاد الاجتماعي والاجتماعي، وخلق قطب صناعي خاص بالصناعة التكنولوجية، وذلك بحضور نائبيه الطيب المصباحي ومحمد المرابط.

وقدم عبد النبي بعوي أمام الوفد الماليزي، الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها جهة الشرق في جميع المجالات، معربا عن استعداد مجلس الجهة لدعم الاستثمارات الماليزية بالمنطقة، مبرزا أن جهة الشرق تعتبر منطقة حدودية بامتياز تتوفر على مطارات بمواصفات دولية وموانئ للصيد والتجارة، بالإضافة إلى مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيعد من بين أكبر الموانئ بدول شمال إفريقيا.

وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن مجلس الجهة يرحب بالاستثمارات الماليزية بجهة الشرق، لاسيما وأن ماليزيا لعبت دورا مهما في تأهيل التعاونيات وتطويرها إلى مقاولات، الأمر الذي وفر مناصب شغل كبيرة ومكن ماليزيا من تسويق منتوجاتها عبر العالم، مما أدى إلى تقوية اقتصادها، معربا عن استعداد مجلس الجهة للاستفادة من التجربة الماليزية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يوليه المجلس الاهتمام الكبير.

وأكد عبد النبي بعوي، على أن مجلس جهة الشرق لعب دورا مهما في إبراز المنتوجات المجالية التي تتوفر عليها الجهة، من خلال دعمه للتعاونيات وتنظيمه معرضين للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساهمته في تقوية قدراتها لتطوير منتوجاتها، من خلال إنشاء المرصد الجهوي ودار الاقتصاد الذي يعمل على تتبع مشاريع التعاونيات وتكوينها لتسويق منتوجاتها بشكل جيد يواكب متطلبات السوق.

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