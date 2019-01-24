بعد استقالة غصن .. رونو تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة رونو الفرنسية، اليوم الخميس 24 يناير، عن تعيين تييري بولوريه رئيسا تنفيذيا جديدا وجان- دومينيك سينار رئيسا لمجلس إدارتها، في المنصبين اللذين كان يشغلهما رئيسها السابق كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بشبهة مخالفات مالية.

وسيمثل سينار، رونو في تحالفها الثلاثي القوي مع نيسان وميستوبيشي اليابانيتين، بحسب بيان للشركة الفرنسية.

هذا و قال وزير المالية الفرنسي “برونو لو ميير”، إن كارلوس غصن، قدم استقالته من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشركة “رينو” الفرنسية، لصناعة السيارات.

وأضاف “لو ميير” لتلفزيون بلومبرغ خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس، الخميس، إن غصن قدم استقالته الليلة الماضية من رينو.

ويقبع “غصن”، منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر الماضي، في مركز احتجاز بطوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم الموجة إليه.

واتهم غصن بتزوير تقارير مالية تقلل من دخله، بنحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات حتى عام 2015.

وقال في المحكمة إنه “اتُهم خطأ واحتُجز ظلما”.

وقدم محامو “غصن”، نجم صناعة السيارات السابق، الذي أنقذ نيسان من الإفلاس، عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة، لكن المحكمة رفضتها جميعا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0