وزارة الشباب والرياضة تخصص 8 ملايير للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020

هبة سبور – متابعة

رصدت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية، غلافا ماليا بقيمة 8 مليار سنتيم، بهدف التحضير لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو صيف السنة المقبلة.

و عقدت عدة جلسات عمل، مع اللجنة الوطنية الأولمبية لإعداد استراتيجية تهدف التحضير الجيد والقبلي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما كانت قد توصلت ببرنامج التحضيرات الخاص بكل جامعة رياضية على حدة، من خلال التنسيق ما بين الإدارة التقنية للجنة الوطنية الأولمبية، والمدراء التقنيين، التابعين للجامعات الرياضية التي تدير شؤون الرياضات الأولمبية.

وكشفت مصادر أن المبلغ المذكور يخص أيضا اعتمادات ومنح سترسل مباشرة للحسابات البنكية لعدد من الرياضيين الذين ستتوفر فيهم الشروط التي جرى تحديدها سلفا، والتي تتضمن تقديم مشروع رياضي مستقبلي يهم السنتين المقبلتين وفق معايير حددتها لجنة رياضيي المستوى العالي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدعم الممنوح للرياضيين يتضمن أيضا تمكين الأبطال المغاربة من دورات تكوينية خارج المغرب، والمشاركة في تظاهرات دراسية للتكوين المستمر، فضلا عن تسهيل مأموريتهم لاستكمال دراستهم الجامعية والعلمية، سواء بالمغرب، أو خارج أرض الوطن.

يذكر أن الغلاف المالي الذي رصدته وزارة الشباب والرياضة من أجل التحضير لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، هو المبلغ الإجمالي الذي جرت المصادقة عليه خلال تقديم قانون المالية لسنة 2019.

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