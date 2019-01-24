رئيس الحكومة: المباراة الموحدة وفاء للأشخاص في وضعية إعاقة ‎

هبة بريس – الرباط

أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن نجاح المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي أعلن قبل ايام عن نتائجها النهائية، “يبشر بالخير وسنحرص على تنظيمها على الأقل مرة في السنة والعمل على اتساعها حسب الشروط المطلوبة والوظائف المتاحة”.

واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 24 يناير 2019، أن إنجاح هذه التجربة وفاء من الحكومة بالتزامها لهذه الفئة من المواطنين التي “تستحق من الحكومة ومن جميع الإدارات كل العناية”.

كما أكد رئيس الحكومة حرصه على انتظام هذه المباراة الموحدة، التي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، “لأنها ستنصف جزءا من هذه الفئة على الصعيد المركزي”، مشددا على أنها لا تتعارض ولا تلغي حق المعنيين في التقدم للمباريات العادية المخصص لها نسبة 7 في المائة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة جميع الوزراء إلى توجيه مذكرات إلى المندوبيات الجهوية والمديريات الإقليمية لمراعاة النسبة الخاصة بذوي الإعاقة في حال تنظيم مباريات ذات طابع جهوي أو إقليمي، مبرزا أن على جميع القطاعات الحرص على تخصيص نسبة 7 في المائة في المباريات التي تنظمها.

يشار إلى أن المباراة همت 50 منصبا لمتصرفين من الدرجة الثالثة سلم 10 في عدة قطاعات وزارية، وتدخل ضمن البرامج الحكومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0