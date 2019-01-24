إفران: اعتقال احتياطي لأستاذ هاجم قائد ورئيس جماعة ‎ب”بندقية”

ع محياوي – هبة بريس

اعتقلت عناصر الضابطة القضائية لدرك عين اللوح اقليم افران والتعليمات من القائد الجهوي الدرك الملكي بمكناس المعروف بخدماته المتواصلة، ليلة الأحد / الاثنين أستاذ يدرس اللغة العربية بجماعة عين اللوح ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

المتهم وحسب مصدر موثوق وخاص لهبة بريس، تم إيقافه وهو في حالة هستيرية وبحوزته بندقية صيد من النوع الذي لا يحمل رخصة كانت مخبأة تحت ملابسه ، حيث كان بصدد الترصد لأربعة أشخاص ضمنهم قائد المنطقة و رئيس الجماعة و مستشاران بذات الجماعة انتقاما منهم .

هذا وقد تم الاستماع اليه في محضر قانوني من طرف درك عين اللوح ، قبل احالته على أنظار الوكيل العام باستئنافية مكناس بالمنسوب اليه، وقد سبق للمتهم أن هددهم في تغريدات نشرها بحسابه الفايسبوكي قبل ساعات من تنفيذه و عيده.

ولعدم الاختصاص تمت إحالته من جديد على أنظار المحكمة الابتدائية بأزرو، للنظر في ملف آخر يتجلى في الشكاية اتي وضعها ضده قائد منطقة عين اللوح ورئيس الجماعة بذات المنطقة بسبب ما نشر في صفحته بالفايسبوك تتضمن تهديدات بالتصفية انتقاما منهم.

هذا وقد عرض المتهم على طبيب نفساني بمكناس لإجراء خبرة طبية عليه لمعرفة وضعه النفسي قبل محاكمته بالمنسوب إليه.

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