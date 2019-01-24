مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث سير مروع بين العيون وطرفاية‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-24 - 13:09
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

افادت مصادر متطابقة، بأن سائق طاكسي كبيرة لقى حتفه صباح اليوم الخميس، فيما أصيب ستة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك جراء حادثة سير وصفت بالمروعة بالنفوذ الترابي التبع لجماعة الدورة على مستوى الطريق الرابطة بين العيون وطرفاية.

وحسب ذات المصادر، فإن السائق فقد السيطرة على الطاكسي من الصنف الأول بعد أن غلبه النوم أثناء القيادة ، الأمر الذي تسبب في انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها ماتسبب في وفاته.

هذا وانتقلت عناصر الدرك الملكي المرابطة إلى عين المكان، لمعاينة ظروف وملابسات الحادث الأليم، فيما تم نقل الهالك لمستودع الأموات بالمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون، ونقل المصابين الأخرين لتلقي العلاجات بنفس المستشفى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إفران: اعتقال احتياطي لأستاذ هاجم قائد ورئيس جماعة ‎ب”بندقية”

ع محياوي – هبة بريس اعتقلت عناصر الضابطة القضائية لدرك عين اللوح اقليم افران والتعليمات من…