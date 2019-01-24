الإمارات تغري أبطال المغرب من ذوي الاحتياجات الخاصة بحثا عن الذهب‎

هبة بريس – القسم الرياضي

يسود تفاؤل كبير أفراد و طاقم المنتخب المغربي الذي سيشارك في الألعاب العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل صعود البوديوم و البحث عن التتويج بالمعدن النفيس في إحدى أكبر تظاهرات هاته الفئة في المجال الرياضي.

و استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التي سينظمها الأولمبياد الخاص الدولي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما بين 8 و22 مارس 2019، بمشاركة أزيد من 180 دولة، دخل المنتخب المغربي الذي سيشارك في هذه الألعاب تربصا استعداديا بالمعهد الوطني للرياضة بسلا الجديدة، ويضم الفريق 41 رياضيا سيتنافسون في 11 نوعا رياضيا إضافة إلى مشاركة الأولمبياد الخاص المغربي في المؤتمر العالمي للشباب القادة والمؤتمر العالمي للأسر اللذان سينظمان على هامش هذه الألعاب.

وسيعرف هذا التربص حصصا تدريبية حسب الرياضات التي سيشارك فيها اللاعبون، وأخرى تقنية إضافة إلى تهييئهم بدنيا من طرف متخصصين في هذا المجال حتى تكون هذه المشاركة مشرفة.

ومن المعلوم أن الأولمبياد الخاص المغربي منذ تأسيسه سنة 1994 لم يتخلف عن أية تظاهرة سواء كانت عالمية أو قارية أو غيرها، ودائما يحصل خلالها على نتائج جيدة، حيث أعد برنامجا حافلا لسنة 2019، أهم محطاته، الألعاب الجهوية، كأس العرش في كرة السلة، الرياضات الموحدة، رياضات أقل من 8 سنوات والدورات التكوينية للأطر العاملة في الميدان، إضافة إلى كأس العرش وكأس المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا آمنة، في كرة القدم داخل القاعة، وكذا أيام تحسيسية للعائلات والمتطوعين إضافة إلى المشاركة في الألعاب العالمية.

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