عامل الجديدة يتشبث بالمدير الإقليمي للتعليم حتى آخر الموسم الدراسي‎

هبة بريس – متابعة

عبد اللطيف شوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، باق في منصبه إلى غاية نهاية الموسم الدراسي: 2018 – 2019. هذا ما أكده رسميا مصدر مسؤول للجريدة، بعد أن كثر القيل والقال عن مغادرته، مع نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية، إلى مدينة الدارالبيضاء، مركز جهة الدارالبيضاء–سكات،، حيث سيشغل برسم الموسم الدراسي القادم: 2019 – 2020، المنصب ذاته، مديرا إقليميا بعمالة مقاطعة الحي الحسني.

هذا، وقد كانت كفاءاته ومؤهلاته المهنية العالية، التي يحظى بها بالمسؤول التربوي عبد اللطيف شوقي، وانخراطه بنجاعة في إصلاح المنظومة التربوية، والرقي بجودة خدماتها بإقليم الجديدة، وتماشيه مع التوجيهات الملكية السامية، وتفعيل استراتيجية وزارة التربية الوطنية.. أسبابا كافية ليتدخل شخصيا المسؤول الترابي محمد الكروج، ممثل جلالة الملك والحكومة بإقليم الجديدة، من أجل الاحتفاظ به على رأس تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، إلى نهاية السنة الدراسية الجارية، إلى حين الإعلان عن نتائج الامتحانات الإشهادية في المؤسسات التربوية بأسلاكها الثلاثة، واتخاذ الترتيبات للازمة، من وضع الخرائط المدرسية.. لإنجاح الدخول المدرسي المقبل: 2019 – 2020.

وبالفعل، فقد كان تدخل عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، ناجعا، ومكن من الاحتفاظ بالمسؤول التربوي، عبد اللطيف شوقي، الذي أصبح يازوج بين المنصبين، منصبه الرسمي بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، والمنصب المؤقت بالجديدة، ل6 أو 7 أشهر إضافية.. أي ما تبقى من عمر الموسم الدراسي الجاري.

هذا، فإن عبد اللطيف شوقي يعتبر من الكفاءات العليا في قطاع التربية الوطنية، المشهود لها والتي بصمت بعطاءاتها إصلاح المنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية، بعد الوحدة الترابية.

فله من المؤهلات ما جعله يرفع تحديات الإصلاح. فهو إطار مهندس دولة، خريج المدرسة العليا للمعلميات وتحليل النظم. شغل منصب رئيس مصلحة الإحصاء والمعلوميات بمديرية بالوزارة، ثم رئيس مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء–سطات. عين نائبا للوزارة بنيابة المضيق وتطوان، في الفترة مابين 2010 و2013، وبمديرية البرنوصي، في الفترة ما بين 2013 و2017.

هذا، ومنذ أن تقلد مهام تدبير الشأن التربوي بإقليم الجديدة، انخرط المدير الإقليمي عبد اللطيف شوقي في المشاريع التربوية الطموحة لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2015 – 2030.

وفي إطار “تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين”، التي تسعى على ترجمته على أرض الواقع، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء – سطات، وتماشيا مع الاسترالتيجية الوزارية والأكاديمية، فقد تركز اهتمام المدير الإقليمي عبد اللطيف شوقي، بمعية فريق كفؤ، متناسق ومنسجم من المصالح الداخلية والخارجية للمديرية الإقليمية، والهيئات الإدارية والتربوية، على تحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين، بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة؛ والتميز الإيجابي لفائدة الأوسط القروية وشبه القروية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي؛ وتأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، وضمان الصيانة الدائمة للبنيات المدرسية؛ وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، مع تحسين جودتها، وتطوير آليات الاستهداف بها؛ وتعزيز نظام الدعم “تيسير”، من أجل ضمان التمدرس؛ وتطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر المدرسي، وإرساء اليقظة التربوية؛ وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة (..).

ومن جهة أخرى، فقد عمل المدير الإقليمي عبد اللطيف شوقي، وفريقه الإداري والتربوي المتناسق والمنسجم، في إطار “تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين”، على تعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية؛ وعلى الإرساء الفعلي للجسور والممرات بين مختلف قطاعات منظومة التربية والتكوين؛ وعلى تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتحسين جودة التربية والتكوين؛ وتجديد تعليم وتعلم العلوم والتكنلوجيات والرياضيات والارتقاء بالتعليم التقني؛ وعلى تنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم (..).

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