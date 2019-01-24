المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

هبة بريس

يمثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الملك محمد السادس، اليوم الخميس 24 يناير بكينشاسا، في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، اليوم، “يتشرف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بتمثيل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مراسيم تنصيب فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بالعاصمة كينشاسا يوم الخميس 24 يناير 2019”.

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى فيليكس تشيسيكيدي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب له جلالته من خلالها عن أخلص التهاني والمتمنيات بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية.

كما أشاد الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، بما يجمع بين شعبي البلدين من روابط أخوية متينة، وتضامن فاعل، مؤكدا للرئيس تشيسيكيدي عزم جلالته الراسخ على “العمل سويا معكم من أجل توطيد علاقات التعاون بين بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى شراكة قوية ومثمرة، تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا الإفريقية”.

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