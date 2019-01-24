“Arabica Consulting” .. أول وكالة متخصصة في العلاقات الاعلامية بطنجة‎

هبة بريس

أطلق شابان طموحان أوّل وكالة إعلامية متخصصة في العلاقات الإعلامية بشمال المغرب تحت اسم “Arabica Consulting PR Media”.

خبرة دولية ووطنية في مجال التسويق الاعلامي والتواصل مع مؤسسات إعلامية دولية ووطنية، تجربة كبيرة في خدمة التغطية الاعلامية لأهم الانشطة الثقافية، الاجتماعية والرياضية على الصعيد الدولي والوطني.

وتقدم “Arbica Consulting PR Media” عدد من الخدمات الاعلامية والتواصلية والاشهارية، تتمثل في “خدمة التغطية الاعلامية و إدارة العلاقات الاعلامية، إدارة العلاقات الاعلامية للشركات والمنظمات مع وسائل الإعلام، التسويق الرقمي.. Digital Marketing، تطوير التقنيات الإعلامية الخاصة، التصوير وانجاز حوارات وروبورتاجات، التواصل مع المؤسسات الاعلامية وطنياً ودولياً، تنظيم وانتاج البرامج، تخطيط و تنفيد التصور الكلي والبرامج لترويج وتوزيع الافكار والخدمات”.

وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المؤسسة عبر بريدها الالكتروني: arabicaconsulting@gmail.com أو عبر الهاتف 0662664593.

https://www.facebook.com/ArabicaConsulting

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