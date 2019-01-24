حاتم عمور يجمع مشاهير الفن و الإعلام في أمسية “بلا عنوان” بالبيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يستعد الفنان المغربي حاتم عمور لتنظيم أمسية فنية سيجمع من خلالها عددا من مشاهير الفن و الإعلام و عدد من محبيه و متتبعيه بمواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بمدينة الدار البيضاء ، حيث سيستغل هاته المناسبة لإطلاق عمل فني جديد يعكف على إنهاء أخر لمساته.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ من إدارة إعمال الفنان المتألق حاتم عمور جاء فيه أنه و بعد غياب طويل، يستعد النجم المغربي حاتم عمور للإحتفال بألبومه الجديد في حفل غنائي وذلك يوم الجمعة 1 فبراير المقبل بفندق سوفيتيل بالدارالبيضاء، و من المنتظر أن يشهد الحفل حضور نجوم الفن والاعلام، كما سيشهد مجموعة كبيرة من المفاجأت التي ستكون بانتظار الجمهور.

و قد تم اختيار ” بلا عنوان ” كعنوان للألبوم الذي سيطلقه حاتم عمور حيث يضم 7 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

وسيصدر عمور أولى أعماله بعنوان ” أخرة مرة ” من كلمات وألحان أنس العراقي، وتوزيع بلال أفريكانو تم تصويرها على طريقة الفيديو الكليب بأمستردام تحت إشراف المخرج حسن الكرفتي، كما إنتهى حاتم من تصوير كليب أغنية ” قلبك يمشي بحالو” وهي كلمات محمد المغربي والحان محمد الشرابي وتوزيع بلال أفريكانو، حيث تم تصوير الكليب بلاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة المخرج السوري سليم سموع.

جدير بالذكر أن أخر أعمال حاتم عمور هي النسخة العربية لأغنية ” Nos fuimos lejos ” رفقة النجم العالمي إنريكي إغليسياس والفنان الكوبي ديسمبر بوينو ، و هي الأغنية التي لاقت نجاحا و انتشارا كبيرين.

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