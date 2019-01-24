سطـــات: الهبيل وطالب يطلقان تجربة التعليم الاولي بالعالم القروي” فيديو”‎

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية الى تعميم التمدرس والرفع من جودته وخاصة بالعالم القروي، للحد من الهدر المدرسي، أشرف عامل اقليم سطات خطيب الهبيل مرفوقا بمدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات عبد المومن طالب والمدير الاقليمي محمد زروقي وبعض الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني ، (أشرف) بالجماعة الترابية اولاد الصغير بدائرة سطات الجنوبية على افتتاح قسم للتعليم الاولي بمركزية مجموعة اولاد الهواري، مع توزيع اطقم من الملابس الشتوية على تلاميذ من أبناء الاسر المعوزة بهذه الجماعة من أصل 706 أطقم تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات بـ 240 ألف درهم، منها 140 ألف درهم ساهمت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما قام عامل الاقليم والوفد المرافق له بإعطاء انطلاقة أشغال مشروع تزويد 26 دوار بالماء الصالح للشرب بالجماعة الترابية بني خلوق بدائرة البروج عن طريق الايصالات الفردية، هذا المشروع الذي ستستفيد منه 12 ألف من ساكنة هذه الجماعة سيكلف غلافا ماليا يناهز 14,7 مليون درهم والذي سيساهم في توفير الماء الشروب وتحسين ظروف العيش لمجموعة من الدواوير التي طالما عانت من النقص الحاد لهذه المادة الحيوية..التفاصيل في التغطية التالية:

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