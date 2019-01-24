البرلماني “مول 17 مليار” ينهار أمام القاضي و يصيح: “أنا عيت غير دخلوني للحبس”

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل فعاليات محاكمة البرلماني السابق المعزول زين العابدين الحواص و الذي اشتهر ملفه بفضيحة “البرلماني مول 17 مليار” بمنطقة حد السوالم ، حيث عقدت أمس جلسة جديدة تم خلالها الاستماع للمتهم في عدد من الملفات المتابع بشأنها.

و خلال هاته الجلسة ، حاصرت النيابة العامة في خص ممثلها حكيم الوردي المتهم الحواص بمجموعة من الأسئلة التي ضيقت الخناق عليه و جعلت دفاعه يحتج غير ما مرة في جلسة ساخنة تعدت السبع ساعات من الزمن.

و بعد شد و جذب ، انهار البرلماني السابق الحواص بعدما بدا عليه الإرهاق و التأثر ليؤكد لهيئة الحكم : “أنا عيت غير دخلوني الحبس وخا راني مظلوم و هادشي ماكينش”.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأجيل الجلسة لغاية الأربعاء من الأسبوع القادم للاستماع لإفادات عدد من الشهود في هذا الملف.

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