نهضة بركان يسابق الزمن للتجديد مع نجمه

هبة سبور

كشفت مصادر أن مسؤولي نادي نهضة بركان لكرة القدم يسارعون الزمن من أجل تجديد عقد نجمهم الأول الدولي البوركينابي لابا كودجو ،والذي صيف هذه السنة .

ويعتبر لابا كودجو من أحسن المهاجمين في البطولة الإحترافية وتألق بشكل كبير مع النهضة وقاده للفوز بكأس العرش والوصول إلى ربع نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الموسم الماضي كما يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري المغربي ب 10 أهداف بعد مرور 13 دورة فقط.

اللاعب البالغ من العمر 26 سنة إرتفعت أسهمه بشكل كبير في سوق الإنتقالات وبات مطلب ملح للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 850 مليون سنتيم ومن المنتظر أن ترتفع في حالة إستمر في تألقه مع الفريق البرتقالي.

يذكر أن اللاعب تعاقد مع الفريق البركاني في صيف 2016 قادما من بيتام الغابوني في صفقة كلفت خزينة الفريق 87 ألف دولار فقط.

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