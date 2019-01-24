من الشارع إلى الصندوق.. “السترات الصفراء” تخوض الانتخابات

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “بلومبرغ” الأميركية إن أعضاء منتمين لحركة “السترات الصفراء” يستعدون لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي.

وذكر المصدر أن إنغريد ليفافاسو، من نورماندي (شمالي فرنسا)، ستترأس لائحة “السترات الصفراء”، التي ستخوض انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.

وقدمت الحركة “مبدئيا” لائحة مكونة من 10 أشخاص، ويتوقع أن تضيف أسماء أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستكون اللائحة منضوية تحت “تجمع المبادرة الوطنية”، الذي أستته السترات الصفراء، في خطوة من شأنها منافسة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، التي تشارك هي الأخرى في الانتخابات.

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