تارودانت: طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا داخل صهريج مائي

محمد ضباش - هبة بريس

لقي طفل صغير مصرعه غرقا، امس الأربعاء 23 يناير 2019، بصهريج مائي مخصص لأغراض زراعية داخل إحدى الضيعات الفلاحية بجماعة أهل الرمل بدائرة أولاد تايمة بإقليم تارودانت

وحسب مصادر مطلعة، فالطفل الغريق قدم للضيعة المذكورة لزيارة إحدى قريباته التي تعمل هناك بمناسبة العطلة المدرسية، إلا أن الأقدار شاءت أن يغرق بالصريج بعد محاولته السباحة فيه، حيث لم تنتبه الآسرة لغياب الطفل إلا متأخرا، لتبدأ عملية البحث انتهت بالعثور عليه جثة هامدة وسط مياه الصهريج.

ليتم بعدها إشعار السلطات بالواقعة، حيث هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، والذين باشروا إجراءات انتشال جثة الطفل من الصهريج، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

هذا ويذكر أن منطقة هوارة الفلاحية شهدت حوادث مماثلة متعددة، ما يقتضي معه على السلطات المعنية ضرورة فرض تجهيز كل الصهاريج المائية المخصصة لأغراض فلاحية بالمعدات الوقائية الضرورية لمنع استعمالها كمسابح غير مراقبة مفتوحة على الهواء الطلق، نظرا للخطورة التي تشكلها على حياة المواطنين وخاصة فئة الأطفال.

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