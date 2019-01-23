ولاية جهة مراكش اسفي تكشف حقيقة فقدان جوازات السفر

ضاهر محمد؛ مراكش

كشفت ولاية جهة مراكش اسفي في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ان بعض المواق ع الإلكترونية تداولت اخبار مغلوطة وعارية من الصحة تشير إلى فقدان جوازات السفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش.

ونفت ولاية جهة مراكش أسفي خلال نفس البلاغ، تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة إدارية تابعة لها، اذ تؤكد أن الأمر يتعلق باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفود الترابي للملحقة الإدارية ازلي، المنطقة الحضرية المنارة.

وقد تم في هدا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحت قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.