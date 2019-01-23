بعد رفض تأشيرتها للأردن ..صرخة امرأة مغرببة ضد مبدأ “المحرم”

هبة بريس ـ الرباط

عبرت مونية السملالي، المسؤولة عن برنامج عدالة النوع داخل منظمة اوكسفام عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي اثر زيارتها لسفارة الاردن في الرباط.

ففي الوقت الذي كانت ترغب فيه في السفر الى هذا البلد بغية المشاركة في تكوين منظم من طرف المنظمة المشغلة لها، تم رفض منحها التاشيرة بدعو ى ضرورة توفرها على ترخيص من طرف وزارة الداخلية في الاردن.

وفي حالة عدم وجود التصريح بالسفر، فلابد من ان يرافقها احد محارمها. وهو الطلب الذي اثار حنق مونية، مادفعها الى ادانة هذا التمييز ضد المراة على صفحتها بالفايسبوك. وللاشارة فانها ليست المرة الاولى التي يتم فيها رفض طلب مونية للسفر الى الاردن ، لكن بعد لقائها بسفير الاردن واقتناعه بمبرر سفرها، قرر في الاخير منحها تاشيرة الدخول.

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