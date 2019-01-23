أمن تاوريرت يعتقل شخصا هدد حارس أمن خاص بساطور

هبة بريس : وجدة

كشف مصدر أمني، أن عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بمدينة تاوريرت أوقفت يوم الإثنين 21 يناير الجاري ، زوج إحدى المريضات بسبب تهديده لعنصر الحراسة الخاصة العامل بمستوصف محلي بواسطة ساطور، وذلك نتيجة سوء تفاهم عرضي تطور إلى محاولة الاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تدخلت عناصر الأمن وألقت القبض على المشتبه فيه، حيث قامت بحجز الساطور المستعمل في محاولة الاعتداء، وأخضعت الشخص الموقوف لتدبير الحراسة النظرية قبل أن تحيله على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت صباح اليوم الأربعاء.

وكان الشخص الموقوف قد حضر رفقة زوجته إلى مستوصف 20 غشت بداية الأسبوع الجاري، حيث دخل في سوء تفاهم مع عون الحراسة الخاصة العامل بالمستوصف، قبل أن يعمد إلى إحضار ساطور والتهديد به في محاولة للاعتداء على المعني بالأمر.

وقد شدّد المصدر الأمني على أن مصالح الأمن الوطني تدخلت بسرعة فور تلقيها الإشعار، وتمكنت من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، كما باشرت جميع الإجراءات المسطرية والتدابير القضائية التي يفرضها القانون في مثل هذا النوع من القضايا

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