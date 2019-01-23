“الشلح مول الحانوت” .. اتحادية تهاجم رفيقتها الطالبي والأخيرة : لست من هواة “البوز”

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

وجهت الاتحادية حبيبة الديواني، انتقادات لاذعة للمحامية والبرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مينة الطالبي على اثر مداخلتها بقبة البرلمان والتي تحدتث فيها عن إضراب التجار ووصفهم ب ”الشلح مول الحانوت“.

وكتبت حبيبة الديواني ”الثقافة والفكر الأمازيغيين هم الركائز الرئيسية لتبلور العقلانية والإنسانية والسلام ، في شمال افريقيا يا برلمانية الأمة كيف تفكرون وانت في حزب تقدمي اشتراكي لا يؤمن بالعنصرية والتمييز ؟ أنني أتفهم وضعكم الحزبي حاليا الذي لا يهتم بقضايا الوطن والاستراتيجية المستقبلية للمغرب الكبير وشمال إفريقيا همكم الوحيد هي تلبية مطالب زعيمكم وتنفيذ أوامر اصحاب الحال في المهمات بدون ذكرها“.

وأضافت بالقول :”أصحاب الحانوت الامازيغيين الأحرار هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني الذين لا يهربون الأموال للخارج …..ولتكن عندكم الجرأة لفضح اللوبي الفاسد أم انكم متحالفين معهم من أجل مصالحكم الشخصية ….#امازيغية_وافتخر.

وفي هذا الصدد ردت البرلمانية مينة الطالبي، كونها لم تقصد الإهانة أو شيء من هذا القبيل، بل أن اللفظ جاء بشكل عفوي تلقائي، وذلك راجع للتنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا وأن جميع المغاربة :”كيف كيف بحال الفاسي بحال الشلح بحال السوسي“… إلخ

وأضافت مينة الطالبي، في تصريح هاتفي لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بأن ما يبرز حسن نيتها وبراءتها مما اعتبر عنصرية ضد ”الشلوح“، هو تداركها لحظتها للموضوع وتقديمها اعتذار عن اذا ما كان الكلام قد اعتبر إساءة للأمازيغ، مضيفة أن المداخلة في الأصل كانت تهم التجار والدفاع عنهم وعن مطالبهم.

وختمت مينة الطالبي، حديتها مع الجريدة بأن من افتعل الموضوع يرغب في “البوز” وأنها ليست من هواته، بقدر ما تسخر وقتها للعمل الجدي على القضايا الكبرى التي تهم المواطن، على حد تعبيرها.

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